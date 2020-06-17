Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüsten bir "dezenfektan tüneli" ile korunduğu ortaya çıktı. Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Putin’in Moskova yakınlarındaki Novo-Ogareva’da bulunan konutunun girişinde kurulan özel dezenfekte tünelini, Penza şehrindeki bir yerli şirketin yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 09:45 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 10:05 Diğer