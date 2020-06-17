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Koronavirüs Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor
DÜNYA

Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüsten bir "dezenfektan tüneli" ile korunduğu ortaya çıktı. Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Putin’in Moskova yakınlarındaki Novo-Ogareva’da bulunan konutunun girişinde kurulan özel dezenfekte tünelini, Penza şehrindeki bir yerli şirketin yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Dezenfektan tünelini görevliler de kullanıyor.
Dezenfektan tünelini görevliler de kullanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüsten korumak için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Putin’in Moskova yakınlarındaki Novo-Ogareva’da bulunan konutunun girişinde kurulan özel dezenfekte tünelini, Penza şehrindeki bir yerli şirketin yaptığı bildirildi.

Görevliler ve misafirler dahil, gireceklerin üzerine bu tünelin içinde özel dezenfekte sıvısı püskürtülüyor.

Reuters

Başkan Putin, koronavirüs salgını başladıktan sonra uzun süre konutundan çıkmamış ve sadece online konferans sistemiyle görüşmelerini gerçekleştirmişti.

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