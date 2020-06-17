Putin koronavirüsten "Dezenfektan tüneli" ile korunuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüsten korumak için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Putin’in Moskova yakınlarındaki Novo-Ogareva’da bulunan konutunun girişinde kurulan özel dezenfekte tünelini, Penza şehrindeki bir yerli şirketin yaptığı bildirildi.
В резиденции Путина для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Он предназначен для дезинфекцииhttps://t.co/jjwWbuZ2EX pic.twitter.com/h62KWARvsr
В резиденции Путина для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Он предназначен для дезинфекцииhttps://t.co/jjwWbuZ2EX pic.twitter.com/h62KWARvsr— РИА Новости (@rianru) June 16, 2020
Görevliler ve misafirler dahil, gireceklerin üzerine bu tünelin içinde özel dezenfekte sıvısı püskürtülüyor.
Başkan Putin, koronavirüs salgını başladıktan sonra uzun süre konutundan çıkmamış ve sadece online konferans sistemiyle görüşmelerini gerçekleştirmişti.