Aşıyı bulduk kızımda denedik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi. Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, “Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti” dedi. Kızlarından birisinin de aşıyı yaptırdığını ifade eden Putin, yakında toplu üretime başlamayı amaçladıkları aşının kendi kızına yapıldığını da söyledi. Kızının ateşinin ilk gün 38’e çıktığını, sonraki 37’ye düştüğünü ve kaldığını kaydeden Putin, ileride dünyada Kovid-19’a karşı birçok aşının geliştirileceğini umduğunu belirtti.
KLİNİK DENEMELERE DEVAM EDİLECEK
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nce geliştirildiğini aktararak, “Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi” değerlendirmesinde bulundu. Klinik denemelere devam edileceğini belirten Muraşko, “Aşıyı geliştirenler ileride binlerce kişinin katılımıyla klinik denemelerine devam etmek için belgeleri hazırladı” dedi.
DSÖ’DEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında “birinci aşama klinik deneme” safhasında görülüyor. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier de Rusya’yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, “Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir” ifadesini kullanmıştı.
ÜÇ AŞAMALI
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Çin’den Suud adımı
- Çinli ilaç şirketi CanSino, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının 3. aşama klinik denemelerini Suudi Arabistan’da yapacağını bildirdi. “Clinical Trials Arena” internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin Çin Askeri Tıp Akademisi’ne bağlı Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü ile ortak geliştirdiği “Ad5-nCOV” adlı aşı adayının 5 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor. Deneme, Riyad, Dammam ve Mekke şehirlerinde oluşturulacak test merkezlerinde yürütülecek. Bir başka şirket, Sinopharm, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemenin çalışmalarına geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de başlamıştı.