Beyaz Saray'dan maske açıklaması Rekor ölüm ve vaka sayılarına ulaşan ABD'den ilginç çıkış: Ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz Fox News canlı yayınına katılarak, koronavirüsle mücadelelerini değerlendiren Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, ülkede rekor seviyede artış gösteren vakalara rağmen, "Ülkenin yaklaşık yüzde 10'unu test ettik. Maske meselesine gelince, bu eyaletten eyalete değişen bir konu. Biz ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz, bu konuyu belediye başkanları ve valilere bırakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2020, 18:38 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2020, 18:51 AA