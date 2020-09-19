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Resmen korona sırası

İBB’nin verdiği sosyal yardımı almak için sabahın erken saatlerinde dağıtımın yapılacağı ana binaya akın eden vatandaşlar izdiham yarattı. Sosyal mesafe sıfıra indi, bazı vatandaşların maske de takmadığını görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bazı vatandaşlar İBB’nin yardım dağıtım şekline tepki gösterdi.
Bazı vatandaşlar İBB’nin yardım dağıtım şekline tepki gösterdi.

Salgının hızla ilerlediği İstanbul’dan, kötü görüntüler gelmeye devam ediyor. O görüntülerden birisine de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Fatih’teki ana binası oldu. İBB’nin verdiği sosyal yardımı almak için sabahın erken saatlerinde dağıtımın yapılacağı ana binaya akın eden vatandaşlar izdiham yarattı. Sosyal mesafe sıfıra inerken, bazı vatandaşların maske de takmadığını gözlendi. Başvuru esnasında bazı vatandaşlar sıra yüzünden tartıştı.

YARDIM DEĞİL ÇİLE

Bazı vatandaşlar da İBB’nin yardım dağıtım şekline tepki gösterdi. Çocuklarıyla yardım almaya gelen bir anne, “Bu nasıl bir yardım şeklidir? Devletimiz, sığınmacı kamplarında bile bu şekilde yardım dağıtmıyor. Bunun adı sosyal yardım değil, sosyal çile” diyerek sitem etti.

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