Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kafe ve restoran" müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, vatandaşların merakla beklediği "Kafe ve restoranlar açılacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Çok yüksek riskli iller dışında yüzde 50 kapasiteyle açık olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecektir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir." açıklamasında bulundu.

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Restoran ve kafelerin açık olacağı iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre mavi, sarı ve turuncu renkteki illerde restoran ve kafeler hizmet vermeye başlayacak.

Mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

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İHA

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