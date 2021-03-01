Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğandan "kafe ve restoran" müjdesi
TÜRKİYE

restoranlar açık mı? kafeler hangi illerde açık? restoran ve kafeler açılacak mı? restoran ve kafeler saat kaça kadar açık? hafta sonu cafeler açık mı? dükkanı açabilecek miyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kafe ve restoran" müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar kafe ve restoranların yeniden açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki kafe ve restoranlar için nasıl tedbirler alındı? İşletmeler hafta sonu açık olacak mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, vatandaşların merakla beklediği "Kafe ve restoranlar açılacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Çok yüksek riskli iller dışında yüzde 50 kapasiteyle açık olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecektir. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir." açıklamasında bulundu.

Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı
KORONAVİRÜS
Kısıtlamanın kalktığı iller açıklandı

Restoran ve kafelerin açık olacağı iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre mavi, sarı ve turuncu renkteki illerde restoran ve kafeler hizmet vermeye başlayacak.

Mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şöyle: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

İHA

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