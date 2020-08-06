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Koronavirüs Rizede koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor
TÜRKİYE

Rize’de koronavirüs tedbirlerinde yeni düzenleme: Düğünlerde ikram yasak, saat kısıtlaması da geliyor

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Rize'de de Vali Kemal Çeber, sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı. Kentte vakaların artışına dikkat çeken Çeber, düğünlerin saatlerinin düşürülmesi gerekliliğini gördüklerini ve ikramın yasaklandığını belirterek, "Düğünlerimizi iki saatle sınırlandıracağız. Bu konuyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Düğünlerde ikramı da kaldırıyoruz. Düğünlerde ikramın bu süreci tetiklediğini somut olarak gördük" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
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Rize'deki düğünlerde ikram yasaklanacak, süre kısıtlaması getirilecek.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve beraberindekiler bugün il merkezinde denetimleri yerinde inceledi. Rize’de insan yoğunluğunun en yüksek olduğu caddelerinden olan Osman Karavin Caddesi’nde gerçekleşen denetimlerin ardından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize özelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını dile getirerek düğün saatlerinin iki saate düşürülmesi noktasında çalışmaların başlatıldığının altını çizdi.

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"Ceza yazmak istemiyoruz"

Son günlerde Rize’de vaka sayılarının arttığını ve vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda daha itinalı olması gerektiğini dile getiren Çeber “Son günlerde sosyal hayatın artmasıyla da vaka sayılarımızda biraz artış var. Sosyal hayatımızı, ekonomimizi, düğünlerimizi devam ettirelim diyoruz. Rize’de vatandaşlarımız genel anlamda bu kurallara uydu, uymayanlardan rahatsız oldu. Biz de rahatsız olduk ama uymayan da bir kesimimiz var. O nedenle son günlerde vaka sayılarımızda artış oldu. Biz kimseye ceza yazmak istemiyoruz. Hiçbir iş yerini kapatmak istemiyoruz” dedi.

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"Düğünler iki saatle sınırlandırılacak"

Rize’de artan Covid-19 vakalarının verilerine baktıklarında düğünlerin saatlerinin düşürülmesi gerekliliğini gördüklerini ve ikramın yasaklandığını sözlerine ekleyen Çeber “Önümüze verileri koyduk, ’Düğünlerimizi 2 saatle sınırlandıralım’ dedik. Şimdi arkadaşlarımız onunla alakalı çalışma yürütüyor. Düğünlerde ikramı kaldırıyoruz. Düğünlerde ikramın bu süreci tetiklediğini somut olarak gördük. Restoranlarda yetkililerin metrekare ölçümünün ardından masalar yeniden dizayn edilecek. Bu konuda bir gevşeme görüyoruz" şeklinde konuştu.

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"Kurallara uymayan mekanlar etiketlenecek"

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbir kurallarına uyan işletmelerin girişlerine etiket yapıştırılacağını, denetimlerinin yapılarak uymadığı anda etiketin söküleceğini dile getiren Rize Valisi Çeber “Kurallara uyduğunu gördüğümüz işletmelere ’Bu iş yeri Covid kuralları hassasiyetine uyumludur’ diye barkodlar vereceğiz. İşletmelere giren vatandaşlar o işletmenin Covid salgınına uygun çalıştığını görecek ve onun denetimine devam edeceğiz. Uymadığını gördüğümüz gün onu geriye alacağız” diye konuştu.

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  • Sosyal medyadaki bilgi kirliliklerine de değinen Rize Valisi Kemal Çeber, karantinada olması gereken çalışanların iş yeri sahipleri tarafından çalıştırıldığı işletmeler olduğu iddiasına da cevap verdi. Çeber “Sosyal medyada Rize’de vaka sayılarının 750’lerde olduğu yazılıyormuş bu doğru değil. Bazı apartmanların karantinaya alındığı paylaşımları da doğru değil. Ama vaka sayılarımızın arttığı doğru. Hastalığın ciddiyeti de doğru.

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Gelen ihbarlar üzerine kurum kurum, her yere bakıldı. Gerekli uyarılar yapıldı. Hiçbirimizin amacı mekan kapatmak, hiçbirimizin amacı insanların ekonomilerine zarar vermek değil ama gerektiğinde tereddütsüz bunu yapacağımız ifade edildi” açıklamasında bulundu.

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