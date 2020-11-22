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Koronavirüs Rus Sputnik V aşısı Pfizer ve Modernadan daha ucuz olacak
DÜNYA

Rus Sputnik V aşısı Pfizer ve Moderna’dan daha ucuz olacak

Rus Sputnik V aşısı Pfizer ve Moderna’dan daha ucuz olacak

Rusya’da Covid-19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının fiyatının Pfizer ve Moderna tarafından üretilen aşılara göre daha ucuz olacağı belirtildi. Moderna için 25-37 dolar fiyat biçilirken, Pfizer'in doz başına 19.50 dolar olacağı açıklanmıştı. Sputnik V ise iki aşıdan daha düşük fiyat ile satılacak.

Haber Merkezi İHA
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Koronavirüs salgınına karşı dünyanın dört gözle beklediği aşıların fiyatları belli olmaya başladı. ABD’li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşı adayını satın almak isteyen ülkelere doz başına 25 ila 37 dolar arasında fiyat biçti. Moderna’nın açıklamasının ardından Rus Sputnik V aşısının Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen aşılardan çok daha düşük fiyatlı olacağı belirtildi. Sputnik V’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pfizer’in doz başına 19.50 dolar ve Moderna’nın 25-37 dolarlık açıkladığı ücret aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları kişi başına iki doz şeklinde yapılıyor. Sputnik V’nin fiyatı çok daha düşük olacak” ifadelerine yer verildi.

Fiyatı önümüzdeki hafta açıklanacak

Aşının yurt dışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) sözcüsü yaptığı açıklamada, Sputnik V’nin fiyatının önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

Rusya, 11 Ağustos’ta geliştirdiği Sputnik V adlı aşı ile dünyada korona virüs aşısını tescil eden ilk ülke olmuştu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşı şu anda faz 3 çalışmalarına devam ediyor.

Yüzde 90'ın üzerinde etki

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının dozuna 15.50 euro ödeyeceği belirtilmişti. ABD’nin ise aynı aşı için doz başına 19.50 dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti. Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD’li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı. ABD’li ilaç şirketi Moderna da geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu.

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