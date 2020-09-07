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Koronavirüs Rusya, ikinci aşının klinik deneylerini tamamladı
DÜNYA

Rusya, ikinci aşının klinik deneylerini tamamladı

Rusya, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurmuştu. Ülke, 'Sputnik V' adını verdiği aşıdan sonra ikinci koronavirüs aşısının klinik deneylerinin 30 Eylül’de tamamlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya'da Vector Viroloji Enstitüsü tarafından üretilen ikinci bir aşının 30 Eylül’de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacağı açıklandı.

  • Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Eylül ayı sonunda veya Ekim başında koronavirüse karşı ikinci bir aşıyı onaylamaya hazırlandığını söylemişti.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
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Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

İLK SONUÇLAR PAYLAŞILDI

Öte yandan Rus aşısıyla ilgili ilk ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmediği bildirildi.

  • Rusya aşının Ağustos ayında ülke içinde kullanımına izin vermiş ve yapılan denemelerin sonuçları yayınlanmadan aşı kullanımına izin veren ilk ülke olmuştu. Uzmanlar, çok küçük ölçekli olduğunu söyledikleri deneylerin, aşının etkisi ve güvenliğini kanıtlamak bakımından yetersiz olduğunu söylüyorlar.

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