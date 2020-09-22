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Koronavirüs Rusya koronavirüs aşısının tamamlanma tarihini verdi
DÜNYA

Rusya koronavirüs aşısının tamamlanma tarihini verdi

Bütün dünyayı etkisi altına alana koronavirüs aşı bulma konusunda ülkeleri harekete geçirdi. İlk ses Rusya'dan gelmişti. Koronavirüs aşısını bulduğunu duyuran Rusya, ikinci aşının kaydını ise 15 ekime kadar tamamlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya'nın, ikinci Covid-19 aşısının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağı duyuruldu.

Rusya'da son 24 saatte tespit edilen yeni Covid-19 vaka sayısı 6 bin 215 olarak açıklandı.

Bu rakam 18 Temmuz'dan beri ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı 1,115,810'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 160 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken ülkedeki toplam koronavirüs ölüm sayısı da 19,649'ya yükseldi.

Rusya, dünya genelinde en yüksek vaka sayısına sahip dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
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Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bir günde binlerce vaka

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalırken, yeni vakaların yüzde 25,1’inde semptom görülmedi.

  • Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 980 artarak 278 bin 388’e, ölü sayısı 15 artarak 5 bin 84’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 300 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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