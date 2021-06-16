Koronavirüs Rusyada aşı zorunluluğuna uymayan firmalara ceza
DÜNYA

Rusya’da aşı zorunluluğuna uymayan firmalara ceza

Moskova’da hizmet sektörü ve kamu hizmetlerinin yanı sıra tiyatro ile sinema sektöründe faaliyet gösteren şirketler, çalışanların aşı yaptırma zorunluluğuna yönelik uygulamayı ihlal ederse faaliyetleri 3 aylığına durdurulabilecek.

Haber Merkezi AA
Rusya’da aşı zorunluluğuna uymayanlara ceza kesilecek!
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Rusya’nın başkenti Moskova’da çalışanları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırma zorunluluğuna uymayan bazı firmalara ceza kesileceği bildirildi.

Rus TASS haber ajansına göre, Moskova Kontrol Yönetim Müdürü Yevgeniy Dançikov, çalışanlara aşı yapma zorunluluğuna uymayan küçük işletmelere 50 bin rubleye (yaklaşık 695 dolar), büyük şirketlere ise 300 bin rubleye (yaklaşık 4 bin 166 dolar) kadar ceza kesileceğini belirtti.

  • İhlallerin tekrarlanması halinde cezaların 1 milyon rubleye kadar çıkabileceği uyarısında bulunan Dançikov, bu ihlaller nedeniyle firmanın faaliyetlerinin 3 aylığına durdurulabileceğini de dile getirdi.

Müfettişlerin kontrolleri dikkatli bir şekilde yapacağını aktaran Dançikov, denetimlerin 15 Temmuz'da başlayacağını aktardı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova bölgesinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu kararın, hizmet, ticaret, gıda, konut ve kamu hizmetlerinin yanı sıra ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, güzellik ve spor salonları, tiyatro ile sinema sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları için geçerli olacağı kaydedilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke genelindeki aşılanmanın zorunlu olmayacağını belirtmişti.

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