Rusya'da koronavirüs aşısı ve fiyatının açıklanmasının ardından gelen istifa: Tüm etik kurallar çiğnendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün koronavirüs aşısı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulunmuş ve ülkesinin ilk Covid-19 aşısını geliştirdiğini dünyaya duyurmuştu.

Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de ifade ederek, kızının da aşılandığını açıklamıştı.

OYNAT 00:35 Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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RUSYA'DA ŞOKE EDEN AŞI İSTİFASI

Dünya hala Rusya'nın açıklamasını konuşurken bugün gelen istifa haberi herkesi şaşırttı. Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıkladı.

Chucalin, Sputnik V adı verilen aşının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.

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TÜM ETİK İLKELER ÇİĞNENDİ!

Chuchalin açıklamasında, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich'e atıfta bulundu ve uluslararası kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını bu kişilere sorduğunu ve hayır cevabını aldığını belirtti.

Chuchalin, tıp biliminin en önemli parçası olan 'Hiçbir cana zarar vermeme' etik ilkesinin çiğnendiğini söyledi ve meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını da vurguladı.

Rusya'nın aşısına çok ağır bir eleştiri de Sibirya'da bulaşıcı virüslerle çalışan bir laboratuvarın eski başkanı Prof. Alexander Chepurnov'dan geldi. Chepurnov, aşılarda yer alan bazı antikorların virüsü artırarak hastalığı yok etmek yerine daha da güçlenmesine sebep olabileceğini vurguladı.

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AŞININ FİYATI BELLİ OLDU!

Öte yandan Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi de geldi. Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak.

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