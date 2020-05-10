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Koronavirüs Rusyada koronavirüs vaka sayısı 209 bini aştı
DÜNYA

Rusya'da koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü?

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 209 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 209 bini geçti. Son 24 saatte vaka sayısı 11 bin 12, ölü sayısı da 88 arttı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede, ölü sayısı 88 artarak bin 915, iyileşen sayısı da 2 bin 390 artarak 34 bin 306 oldu.

Böylece ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra Rusya, dünyada vaka sayısı bakımından 5'inci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,5 olurken, yeni vakaların yüzde 42,4'ünde semptom görülmediği belirtildi.

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KORONAVİRÜS
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Moskova'da vaka sayısı 109 binin üzerinde

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı.

Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

243 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'daki Kovid-19 durumu

Rusya'da, ilk virüs vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

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