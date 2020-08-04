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Koronavirüs Rusyada koronavirüs vaka sayısı 861 bini geçti
DÜNYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 861 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 159 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 861 bin 423’e çıktı.

Haber Merkezi AA
Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.
Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 861 bin 423’e, ölü sayısı 14 bin 351’e yükseldi.

  • Ülkede son bir günde ölü sayısı 144 artarak 14 bin 351’e, iyileşen sayısı 7 bin 878 artarak 661 bin 471’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 30’unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 691 artarak 244 bin 97’ye, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 510’а çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 171 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 29 milyon 200 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
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Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Ne olmuştu?

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

  • Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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