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Koronavirüs Rusyada koronayla savaşan doktorların ölümü şüphe uyandırdı
DÜNYA

Rusya'da koronayla savaşan doktorların ölümü şüphe uyandırdı

Rusya'da pencereden düşen 3 sağlık çalışanından 2'si hayatını kaybetti. Son haftalarda vaka sayılarında rekor artış yaşanan ülkede sağlık çalışanlarının 'iş yükü ve psikolojik baskı yüzünden intihar ettiği' iddiaları tartışmaları da beraberinde getirdi.

Haber Merkezi Diğer
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son son günlerde en dikkat çeken rakamlar Rusya'dan geliyor. Ülkede 155 bin 370 vaka görülürken, salgına yakalanan 1451 kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden 3 doktorun gizemli bir şekilde hastane pencerelerinden düşmesi, 2'sinin ise hayatını kaybetmesi soru işaretlerine neden oldu.

Rusya'da koronavirüs kabusu büyüyor: Son 24 saatte 10 bin 102 yeni vaka
KORONAVİRÜS
Rusya'da koronavirüs kabusu büyüyor: Son 24 saatte 10 bin 102 yeni vaka

Yaralı ambulans şoförünün durumu ağır

CNN International'ın haberine göre; yaralı olan Alexander Shulepov adlı ambulans doktorunun, durumunun kritik olduğu belirtildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Shulepov'un, Novousmanskaya Hastanesi'nin ikinci katındaki pencereden düştüğü kaydedildi.

Rusya’da rekor artış: Bir günde 10 bin 633 yeni koronavirüs vakası
KORONAVİRÜS
Rusya’da rekor artış: Bir günde 10 bin 633 yeni koronavirüs vakası

Yaşanan gelişmenin ardından gözler, Rusya'da koronavirüs salgını döneminde doktorların ve tıp uzmanlarının çalışma koşullarına çevrildi. Shulepov'un mesai arkadaşı Alexander Kosyakin, test sonucu pozitif çıkan meslektaşının çalışmaya zorlandığını öne sürdü ve ekledi:

"Tüm bunlar büyük bir soru işareti"

"Bildiğim kadarıyla Shulepov'un durumu ciddi ve yoğun bakım ünitesinde. Onunla en son 30 Nisan'da konuştum. İyi hissediyordu. Hastaneden taburcu olmaya hazırlanıyordu. Tüm bunların hepsi aniden oldu. Neden ve ne için olduğu belli değil, o kadar çok soru var ki benim bile cevabım yok."

Kosyakin, daha önce söz konusu hastaneyi, koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle eleştirmişti. Rus yetkililer, yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.
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