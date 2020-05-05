Rusya'da koronayla savaşan doktorların ölümü şüphe uyandırdı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son son günlerde en dikkat çeken rakamlar Rusya'dan geliyor. Ülkede 155 bin 370 vaka görülürken, salgına yakalanan 1451 kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden 3 doktorun gizemli bir şekilde hastane pencerelerinden düşmesi, 2'sinin ise hayatını kaybetmesi soru işaretlerine neden oldu.

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Yaralı ambulans şoförünün durumu ağır

CNN International'ın haberine göre; yaralı olan Alexander Shulepov adlı ambulans doktorunun, durumunun kritik olduğu belirtildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Shulepov'un, Novousmanskaya Hastanesi'nin ikinci katındaki pencereden düştüğü kaydedildi.

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Yaşanan gelişmenin ardından gözler, Rusya'da koronavirüs salgını döneminde doktorların ve tıp uzmanlarının çalışma koşullarına çevrildi. Shulepov'un mesai arkadaşı Alexander Kosyakin, test sonucu pozitif çıkan meslektaşının çalışmaya zorlandığını öne sürdü ve ekledi:

"Tüm bunlar büyük bir soru işareti"

"Bildiğim kadarıyla Shulepov'un durumu ciddi ve yoğun bakım ünitesinde. Onunla en son 30 Nisan'da konuştum. İyi hissediyordu. Hastaneden taburcu olmaya hazırlanıyordu. Tüm bunların hepsi aniden oldu. Neden ve ne için olduğu belli değil, o kadar çok soru var ki benim bile cevabım yok."

Kosyakin, daha önce söz konusu hastaneyi, koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle eleştirmişti. Rus yetkililer, yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.