Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, “Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, “Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum” dedi.
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