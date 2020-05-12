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Koronavirüs Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskovun koronavirüs testi pozitif çıktı
DÜNYA

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Dmitry Peskov
Dmitry Peskov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, “Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum” dedi.

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