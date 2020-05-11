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Koronavirüs Rusyada rekor artış 24 saatte 11 bin 656 yeni vaka
DÜNYA

Rusya’da rekor artış: 24 saatte 11 bin 656 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 11 bin 656 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Ülkede vaka kaynaklı 221 bini aştı.
Ülkede vaka kaynaklı 221 bini aştı.

Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede 11 bin 656 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi.

  • Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 9’a ulaştığı bildirildi.

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