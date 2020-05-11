Rusya’da rekor artış: 24 saatte 11 bin 656 yeni vaka

Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede 11 bin 656 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi.
- Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 9’a ulaştığı bildirildi.
Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede 11 bin 656 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi.
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