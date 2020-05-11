Rusya’da rekor artış: 24 saatte 11 bin 656 yeni vaka

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İBB'nin 'organize kötülük' iddiası savcılık araştırmasıyla yalanlandı: Fazilet durağında otobüse kimse binmedi

Tüm Türkiye'de koronavirüse karşı önlemlerin alındığı dönemde 62 numaralı İETT otobüsünde oluşan kalabalık tablo, büyük tepki toplamıştı. İBB yönetimi ise skandalı bir 'organizasyon' olarak nitelendirerek 'normalde kimsenin binmediği Fazilet durağından bu pazar 47 kişi bilinçli olarka bindi" iddiasını ortaya atmıştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık, BELBİM'den gelen kayıtları inceleyerek Fazilet durağında kimsenin binmediğini ve otobüsteki yolcuların birbirinden bağımsız, mesailerine giden vatandaşlar olduğunu ortaya çıkardı.