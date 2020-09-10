Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 370’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 128 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 263’e ulaştığını açıkladı.

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