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Koronavirüs Rusyada son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 370’e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 363 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 46 bin 370’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 128 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 263’e ulaştığını açıkladı.

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