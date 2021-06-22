Koronavirüs Rusyadan tartışmalara neden olacak hamle Aşı olmayana iş yok
DÜNYA

Rusya'dan tartışmalara neden olacak hamle: Aşı olmayana iş yok

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 'daha agresif' ve 'hızlı yayılan' yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi. Endişelendiren varyatın ardından harekete geçen yetkililer tartışmalara neden olacak bir karar almaya hazırlanıyor. Buna göre, aşı olmayanların çalışmasını engelleyecek bir kanun üzerinde çalışmalara başlandı.

Haber Merkezi Reuters
Rusyadan tartışmalara neden olacak hamle: Aşı olmayana iş yok
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Tüm dünyanın üstüne kâbus gibi çöken koronavirüs salgınına aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Bugüne kadar dünya genelinde 2 milyarın üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı bu mücadelenin önünde engel olmaya devam ediyor.

  • Aşı tartışmaları sürerken Rusya bu alanda çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

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"Aşı karşıtları büyük tehdit"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Kovid-19 aşısı olmayanların çalışmalarının engellenebileceğini duyurdu ve bu kişilerin sınırlı çalışma seçeneklerine sahip olacağının altını çizdi. Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi; "Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çünkü çevrelerindekiler için tehdit oluşturuyorlar."

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Kısıtlamalar uzatıldı

Son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artış sonrası bata Moskova olmak üzere ülke genelinde yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda Moskova'daki Kovid-19 önlemlerinin 29 Haziran'a kadar devam etmesine karar verilmişti.

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  • Buna göre, çocuk oyun mekanları, parklarda çocuklar için ayrılan yerler, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerler kapalı kalmaya devam edecek.

Kafe ve restoranlara saat sınırlaması

Moskova’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri gece 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermeyecek. Bugün itibarıyla da eğlence etkinlikleri bin kişiyi geçmeme şartıyla yapılacak. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebilecek. Bazı kafe ve restoranlara deneme amaçlı aşılı ve antikoru olan vatandaşlar alınabilecek. Bunun için aşı olan vatandaşlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek.

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