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Koronavirüs Rusyadan yeni açıklama Koronavirüs aşısı 2 hafta içinde hazır olacak
DÜNYA

Rusya'dan yeni açıklama: Koronavirüs aşısı 2 hafta içinde hazır olacak

Rusya geliştirdiği koronavirüs aşısının ilk partisini 2 hafta içinde hazır olacağını duyurdu. 12 ay içinde ise aşıdan 500 bin doz üretilmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tescil edildiğini açıkladığı koronavirüs (Covid-19) aşısının iki haftaya kadar piyasaya çıkacağını duyurdu.

  • Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, aşının ilk olarak Rusya’da tüketiciye sunulacağını, daha sonraki aşamada ihraç edileceğini belirtti.Koronavirüs aşısının Rusya dışında üretiminin de mümkün olacağını belirten Sağlık Bakanı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun, bu aşının teknolojisinin ihracı ve yabancı ülkelerde üretimi konusunda çeşitli yabancı ülke yetkilileriyle görüşmeler sürdürdüğünü kaydetti.

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AŞI, GÖNÜLLÜ OLARAK YAPILACAK

Rusya’da koronavirüs aşısını yaptırmanın zorunlu olmayacağını, gönüllülük esasına dayanacağını söyleyen Muraşko, diğer taraftan bu aşıyı özellikle sağlık çalışanlarının ve kronik hastalıkları olanların yaptırmasını tavsiye etti.

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1 MİLYAR DOZDAN FAZLA AŞI SİPARİŞİ ALINDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rusya’nın aşı konusunda dünyada 20’den fazla ülkeden, 1 milyar dozdan fazla aşı siparişi aldığını söyledi.

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