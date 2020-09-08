Rusya'nın ilk koronavirüs aşısının dağıtımı başladı

Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Sputnik-V’ olarak ismini duyurduğu koronavirüs aşısının ilk parti üretimi tamamlandı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada aşının ilk parti üretiminin tamamlandıktan sonra Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçtiği ve ilaçların dağıtımına başlandığı ifade edildi.

OYNAT 00:35 Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova’da yaşayanların koronavirüs aşısı ile aşılanacağını, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. Kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu. Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. Kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.

KORONAVİRÜS Rusya, koronavirüs aşısı Sputnik V'nin sivillere uygulanacağı tarihi açıkladı