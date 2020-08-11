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BİLİMSEL GELİŞMELER

Rusya’nın koronavirüs aşı açıklamasına Almanya’dan tepki: Yüksek riskli deney

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya’nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıya yönelik, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya’da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Reinhardt, aşıyı "yüksek riskli bir deney" olarak nitelendirdi. Bir aşının tamamlanabilmesi için önemli üç aşamadan geçmesi gerektiğini belirten Reinhardt, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi. Reinhardt "Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği kriterler hiçe sayılarak elde edilen veriler doğrultusunda aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi' dedi.


Üç aşama testinden geçmeli


Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek ise bir aşının kullanılabilmesi için en az birkaç bin denek içermesi ve üç aşama testinden geçtikten sonra kapsamlı verilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cichutek aksi halde bu şekilde bir aşının kullanılmasının riskli görüneceğini belirtti.

Dünyada koronavirüs aşı savaşları mı başladı?
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İngiltere, Rus hükümeti tarafından desteklendiğini düşündükleri bilgisayar korsanlarının İngiltere’de yapılan korona virüs aşı çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ele geçirmeye çalıştıklarını iddia etti.
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rus hackerlar İngiltere, ABD ve Kanada’daki korona virüs aşısı geliştirmeye çalışan kuruluşları hedef alarak, hassas verileri ele geçirmeye çalışıyor.
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İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratı ile ilişkili olduğu öne sürülürken, hacker grubunun isminin The Duke ve Cozy Bear olarak da bilinen “APT29” olduğunu açıkladı.
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NCSC Direktörü Paul Chichester, yaptığı açıklamada “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır” dedi.
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus istihbarat servislerinin korona virüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken İngiltere ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor ifadelerini kullandı.
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Söz konusu saldırılarda İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada’daki korona virüs aşı çalışmalarının hedef alındığını dile getiren Bakan Raab, Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını hatırlattı.
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Raab, “İngiltere hükümeti, Rus hackerların 2019 Genel Seçimlerine dair yasa dışı olarak edinilen hükümet belgelerine müdahale etmeye çalıştıklarını neredeyse kesin olarak değerlendirmekte dedi.
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Öte yandan İngiltere’nin iddialarını ardından Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya’nın iddiaları reddettiğini aktardı.
Dünyada koronavirüs aşı savaşları mı başladı?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte ülkelerin yaptığı aşı çalışmaları kritik bir öneme sahip oldu. Aşının ne zaman bulunacağı belirsizliğini korurken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiltere, Rusya'nın koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti.


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