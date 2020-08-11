Rusya’nın koronavirüs aşı açıklamasına Almanya’dan tepki: Yüksek riskli deney

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya’da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Reinhardt, aşıyı "yüksek riskli bir deney" olarak nitelendirdi. Bir aşının tamamlanabilmesi için önemli üç aşamadan geçmesi gerektiğini belirten Reinhardt, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi. Reinhardt "Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği kriterler hiçe sayılarak elde edilen veriler doğrultusunda aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi' dedi. BiP'te paylaş

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Üç aşama testinden geçmeli



Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek ise bir aşının kullanılabilmesi için en az birkaç bin denek içermesi ve üç aşama testinden geçtikten sonra kapsamlı verilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cichutek aksi halde bu şekilde bir aşının kullanılmasının riskli görüneceğini belirtti.