Rusya'nın ünlü doktoru Myasnikov: Ateşiniz 38 dereceyi geçmiyorsa hastaneye gelmeyin, hasta olursunuz!

Rusya’nın ünlü doktorlarından Aleksandr Myasnikov ateşi 38 dereceyi geçmeyenlerin evde istirahat ederek ve Parasetamol gibi ilaçlar kullanarak ateşlerini düşürmeye çalışmalarını istedi ve “Ayakta durabiliyorsanız ya da oturuyorsanız sizin hastanede işiniz yok. Aksine hastanede hasta olma riskiniz daha yüksek” dedi.

Ünlü doktora göre, ateşi 38 dereceyi geçmeden ambülans çağıranlar hem hastanelerin zaten ağır olan yükünü arttırıyor, hem de koronavirüs hastaları ile dolu hastanelerde virüs kaparak hastalanma riskine giriyor.

POCCNR1'de yer alan habere göre, ancak ateş birkaç gün 38 derecenin altına düşmüyorsa doktor çağırmak en doğrusu.

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