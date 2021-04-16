​Sadece yüzde 60’ı aşıya geldi ​

Koronavirüsle mücadelede tek silahımız aşı ama özellikle 60-64 yaş aralığındaki kişilerin aşı olmaktan kaçındıkları ortaya çıktı.
"Randevu kapasitemizin sadece yüzde 20-30’u dolu"
- İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şunları anlattı: “Aşı, bu salgınla mücadelede elimizdeki tek silah. 65 yaş üzeri grupta yüzde 85 aşılama oranı ile neredeyse dünya rekoru kırarken, 60-64 yaş grubunda halen yüzde 60’a bile ulaşamadık. İstanbul’da aşı randevu kapasitemizin sadece yüzde 20-30’u dolu. Lütfen vatandaşlarımız bir an önce randevularını alıp aşı olsun.”
"Aşılama yavaş ilerliyor"
- Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da, 60-64 yaş arası grupta aşılamanın yavaş ilerlediğini ifade ederek “Bu grupta yüzde 35 ile yüzde 38 arasında aşı yapılmayan var” dedi.