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Koronavirüs Sadece yüzde 60ı aşıya geldi
TÜRKİYE

​Sadece yüzde 60’ı aşıya geldi ​

Sadece yüzde 60’ı aşıya geldi

60-64 yaş aralığındaki vatandaşların aşı olmaktan kaçınması Kovid-19 mücadelesini sekteye uğratıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “60-64 yaş grubunda sadece yüzde 60’ı aşılayabildik. Randevu kapasitesinin yüzde 20-30’u dolu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sadece yüzde 60’ı aşıya geldi ​
Kemal Memişoğlu

Koronavirüsle mücadelede tek silahımız aşı ama özellikle 60-64 yaş aralığındaki kişilerin aşı olmaktan kaçındıkları ortaya çıktı.

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"Randevu kapasitemizin sadece yüzde 20-30’u dolu"

  • İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şunları anlattı: “Aşı, bu salgınla mücadelede elimizdeki tek silah. 65 yaş üzeri grupta yüzde 85 aşılama oranı ile neredeyse dünya rekoru kırarken, 60-64 yaş grubunda halen yüzde 60’a bile ulaşamadık. İstanbul’da aşı randevu kapasitemizin sadece yüzde 20-30’u dolu. Lütfen vatandaşlarımız bir an önce randevularını alıp aşı olsun.”

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Hakan Usta

"Aşılama yavaş ilerliyor"

  • Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da, 60-64 yaş arası grupta aşılamanın yavaş ilerlediğini ifade ederek “Bu grupta yüzde 35 ile yüzde 38 arasında aşı yapılmayan var” dedi.
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