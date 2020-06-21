Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1192

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'maaş' açıklaması: Hayret ve esefle takip ediyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Tamamen gönüllü olarak ve hiçbir gelir elde etmeksizin fedakarlıkla yürüttüğü Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu üyeliğinin manipüle edildiğini vurgulayan Şahin, sanki bu görevden bir gelir elde ediyormuş gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ettiğini ifade etti.