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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1192
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Haziran tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1192

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1192 yeni vakanın olduğunu bildiren Bakan Koca, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye'deki son koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerini kullandı.

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