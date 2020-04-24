Sağlık Bakanlığı ramazan ayında alınması gereken tedbirleri 11 maddede sıraladı

“Dışarı çıktım ne olacak ki diye düşünmemek gerekiyor. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi bir kişi onlarca kişiyi enfekte edebiliyor. Maalesef insan hasta olduğunu bilerek dışarı çıkmaz. Ama bu virüsle temas ettiğimiz anda hastalık belirtilerini göstermiyoruz. 10-14 gün civarında kuluçka süresi olabiliyor. Dolayısıyla virüsle temas etmiş ve vücudunda çok miktarda virüs bulunduran bir kişi 14 gün bunu anlamayabilir. İşte bu anlamadığı süreçte, etrafta ne kadar çok bulunursa o kadar fazla kişiyi enfekte eder. Bunun yoğun bakımcılar için anlamı şu; Yoğun bakımda bu hastaların tedavisi uzun sürüyor ve güç. 1 hastanın tedavi olabilmesi için günlerce, aylarca yoğun bakımda kalması gerekebiliyor. 3-5 hasta bu durumda bize gelirse biz bunu tedavi edebilir, yatak bulabilir, bakımlarını yapabiliriz. Şu anda olduğu gibi rahat bir şekilde çalışabiliriz. Çok fazla dışarı çıkan insan çok fazla yayar. Düşünün ki 10 kişi değil, 100 kişi aynı anda hastaneye başvurdu. Bunlar bir günde tedavi olmuyor, günler, aylar sürüyor. İşte bu nedenle hastaların tedavi bulma şansını ortadan kaldırıyorlar. O yüzden yayılmayı engellemek zorundayız. Yoksa yatacak yoğun bakım yatağı bulmak mümkün olmaz.