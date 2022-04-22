Çin ana karasında en çok vaka görülen Şanghay’da ofisler hastaneye dönüştürüldü. Sosyal medya platformu Weibo’da hızla yayılan ve hastalarla dolu olduğu görülen ofislerin fotoğrafları kısa sürede ülke gündemine oturdu. Putuo semtinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda ofislere hasta yatakları ve tıbbi cihazlar konulduğu dikkat çekti.



'Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu'

Hızla yayılan fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, "Aman Allah’ım. Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu" ifadelerini kullanırken, diğer bir kullanıcı ise "Eğer sağlıklıysanız bu fotoğraflara bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz" yorumunu yaptı.

Şanghay’da 28 Mart’tan bu yana uygulanan tam kapanma, 20 Nisan’da belli bölgelerde esnetilerek, 4 milyon kişinin evlerinden çıkmasına izin verilmişti.



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Son 24 saatte 15 bin 698 asemptomatik vaka

Şanghay Sağlık Komisyonu’nda yapılan açıklamaya göre kentte son 24 saatte bin 931 vaka tespit edilirken, 15 bin 698 asemptomatik vakaya rastlandı. Son 24 saatte 11 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastaların ortalama yaşının 84,2 ve en yaşlı iki hastanın 94 yaşında olduğu aktarıldı. Söz konusu 11 kişinin ölümlerinin birincil nedeninin koroner kalp hastalığı, karaciğer sirozu, beyin enfarktüsü ve üremi gibi altta yatan ciddi hastalıklar olduğu açıklandı. Ayrıca 26 bin 256 asemptomatik vakanın tıbbi gözetimden çıkarıldığı bildirildi.

Kentte 26 Şubat - 21 Nisan tarihleri arasında tespit edilen yerel kaynaklı toplam Covid-19 vaka sayısının 34 bin 672, tedavilerinden sonra taburcu olanların sayısının 10 bin 475, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olarak kayda geçtiği belirtildi.

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