​Sinovac’ın kullanımı artıyor

Çin’de Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını kullanan ülke sayısı artışa geçti. Yaygın kullanımı dün Çin yönetimi tarafından onaylanan Sinovac aşısının uygulanması, şimdiye kadar Türkiye de dahil 3 ülkede acil durum ve klinik denemeleri kapsamında başladı. İlk olarak Nisan 2020’de Çin’de geliştirilen ve “CoronaVac” olarak isimlendirilen Sinovac aşısının ilk klinik denemeleri geçen yıl yapıldı. Yıl başında ilk satışları Brezilya, Türkiye ve Endonezya’ya yapılan Sinovac’ı satın almak için anlaşma yapan ülke sayısı, bir ay içinde artış gösterdi.

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SAKLAMA ŞARTLARI DAHA AVANTAJLI

Sağlık uzmanları, ABD’li Pfizer aşısı -70, Moderna aşısı da -20 derecede muhafaza edilmesi gerekirken Sinovac’ın 2 ila 8 derece sıcaklıkta veya buzdolabı soğukluğunda muhafaza edilebilmesini, diğer firmaların aşılarına kıyasla avantaj olarak görüyor. Çin basınından Global Times, şimdiye kadar en az 17 ülkenin Sinovac aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını öne sürdü, fakat şimdiye kadar 9 ülke Sinovac aşısı satın aldı. Bloomberg’in verilerine göre, dünya genelinde Sinovac’ın 182 milyon doz aşısı satıldı.

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Sinovac aşısı almak için anlaşmaya varan ülkeler arasında Türkiye ve Endonezya’nın 50’şer milyon, Brezilya’nın 46 milyon, Malezya’nın 14 milyon, Tayland ve Şili’nin 2’şer milyon doz aşı satın aldığı açıklanırken, geri kalan 18 milyon dozun da Kolombiya, Laos ve Uruguay tarafından alındığı belirtildi. Sinovac Biotech şirketinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 12 bin 396 kişi üzerinde yapılan denemelerde, aşının salgının yayılmasına karşı yüzde 100, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ölümlere karşı ise yüzde 83,7 etki gösterdiği belirtildi.

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