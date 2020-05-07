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Koronavirüs Sivasta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı
TÜRKİYE

Sivas’ta 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadı

Sivas’ta kent merkezinde son 8 gündür koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakasına rastlanılmadı. Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde son 3 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını, kent merkezinde ise 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Sivas/Arşiv
Sivas/Arşiv

Sivas koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden bu yana alınan tedbirlerle dikkat çekiyordu. Sivaslılar, Sivas genel sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer almasa da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadı. Açık alanlarda bile maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka görülen tüm yerleşim yerleri vakit kaybedilmeden karantina altına alındı. Alınan tedbirler virüsün Sivas’ta hızını kesti.

Son 8 günde pozitif vaka görülmedi

  • Sivas Valisi Salih Ayhan düzenlediği online basın açıklamasında, salgında alınan tedbirler ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Ayhan il genelinde son 3 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını, kent merkezinde ise 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

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