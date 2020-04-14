Sokağa çıkanlara ‘hayalet’ önlemi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik. Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakinen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor." şeklinde konuştu.