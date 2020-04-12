Koronavirüs Sokak hayvanları unutulmadı
TÜRKİYE

Sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokak hayvanlarının imdadına belediyeler yetişti. Belediye görevlileri kedi ve güvercinleri beslemeyi ihmal etmedi.

Haber Merkezi İHA
Sokak hayvanlarını belediye görevlileri besledi.
Sokak hayvanlarını belediye görevlileri besledi.

İstanbul’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı, kent merkezindeki meydanları ise kuşlar doldurdu.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kentlerde insan ve araç yoğunluğu görülmüyor, şehir meydanları ise kuşlara kaldı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından kent meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen Bahçelievler’de de yasaktan muaf olanların dışında kimse dışarıya çıkmadı. İlçenin en işlek yerlerinden olan Şirinevler Meydanı da yasağın ardından boş kaldı.

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Bahçelievler Belediyesi veterinerlik birimi ekipleri, meydanı mesken tutan güvercinleri beslemeyi ihmal etmedi. Korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarında bulunan beslenme odaklarına mama dağıtımı gerçekleştiriliyor. Mama dağıtımı, Bahçelievler’in çeşitli noktalarına daha önce yerleştirilen 150 kedi kulübesi ve 50’ye yakın köpek kulübesinin yanı sıra 200’e yakın beslenme noktasına yapılıyor. İlçenin çeşitli cami önleri ve meydanlarında kümelenen güvercinler de bu kapsamda unutulmuyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için haftalık olarak yaklaşık 500 kilo kedi, 150 kilo köpek maması, 50 kilo kuşyemi kullanılıyor.


Hizmetimiz aralıksız devam edecek


Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, ihtiyaç doğrultusunda tedavi ve kışın da özellikle kuru mama şeklinde yapılıyordu. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda, sokak hayvanlarımız özellikle korona virüs salgını koşullarında aç kalmasın, yaşamlarını idame ettirebilsin diye bu çalışmalarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Ayrıca, ilçe genelinde tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını iki ayrı kliniğimizde tedavi etmeye devam ediyoruz. Gıda ihtiyacı olan hayvanlar için Bahçelievler’in 11 mahallesinde belirlenen 300’den fazla noktaya mama bırakıyoruz. Belediyemizle sürekli irtibatlı olan hayvan sever komşularımızın desteği ile mama dağıtımlarımız bu süreçte de devam edecek” diye konuştu.

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