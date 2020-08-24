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Koronavirüs Bursada yine düğün skandalı Üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Son dakika Bursa haberleri: Bursa’da üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı

Bursa’da yine düğün skandalı: Üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz haftalardan itibaren vaka sayısının en çok arttığı iller arasında olan Bursa'da düğünlerde tedbirlere uyulmaması nedeniyle 3 ayrı düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı. Filasyon ekibinin çalışması sonucu 150 kişinin de temaslı olduğu tespit edildi. Buna rağmen 14 günlük izolasyon kuralına uyulmadığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı.
Bursa’da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı.

Bursa’da 3 ayrı düğüne katılan davetlilerden toplam 42 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, düğün, nişan gibi cemiyetlere katılan vatandaşları maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda ikaz etti.

DHA
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı

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3 AYRI DÜĞÜNDE 42 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bursa’da son iki haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünün altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı,“Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da gerçekleşen üç ayrı düğün cemiyetinin ardından 42 kişide koronavirüs tespit edildi” dedi.

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  • Kaşıkcı, “İlk beş kişi başvurdu. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek irtibata geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor” diye konuştu.

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YAPILAN İKAZLARA RAĞMEN 14 GÜNLÜK İZOLASYONA DA UYMADILAR

Hasta olan veya belirti gösteren kişilerin kesinlikle bu tip organizasyonlara gitmemesi, kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Filyasyon ekiplerimiz hastaların bütün takiplerini yapıyor. Pozitif olduğu tespit edilen bir hastanın temaslı bulunduğu kişileri de semptom göstermeseler dahi izolasyona alarak, bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan ikazlara rağmen, bazı vatandaşlarımızın 14 gün izolasyon kurallarına uymadığı, çarşı pazara gittiği, hatta düğün, sünnet, nişan gibi cemiyetlere katıldıklarını ve pek çok kişiye hastalığı bulaştırdıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, izolasyonda takip edilen veya semptomları görülmeye başlayan kişilerin mutlaka izolasyon kurallarına uymaları,kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizlikten taviz vermemeleridir” şeklinde konuştu.

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Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün sahibinin bir ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nişan, nikâh, sünnet ve cenaze merasimlerine katılmalarının yasaklandığını hatırlatan Uzm. Dr. Kaşıkcı, “65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bu konuda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler yüksek risk grubunda yer aldıkları için bu dönemde olabildiğince dışarıya daha az çıkmalılar. Virüsün özellikle kalabalık ve maskesiz ortamları sevdiğini unutmayalım” ifadelerini kullandı.

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