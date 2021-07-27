​Sonbahar zor geçecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Kovid-19 salgınında gelinen son durum ile aşılama çalışmalarını değerlendirdi. Prof. Yiyit, salgınla mücadelede vatandaşları yataksız, tedavisiz, ilaçsız, aşısız bırakmama hedefiyle ciddi bir efor sarf edildiğini, bu süreçte birçok hastanenin hizmete alındığını, tedavi şekillerinin devamlı güncellediğini, aşı tedarikinde büyük işler yapıldığını ve hatta aşı üreten ülkelerden biri olma anlamında da ciddi yol alındığını belirtti. Yiyit, özellikle sağlık tesisleri anlamında iyi bir sınav verildiğini, vatandaşların da 1,5 yılda bu takımın en önemli parçası olduğunu aktardı.

BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Prof. Dr. Yiyit, sağlıkçıların vakitlerini sayılar arttığında pandemi hastanelerinde, düştüğünde ise aşı odalarında geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Vakaların çıkışı da inişi de maksimum çalışma ve efor kapasitesini sergileme zamanımız. Biz bundan erinmiyoruz yeter ki insanlar aşı olsun, biz bu dönemlerde 24 saat aşı odalarında beklemeye hazır bir durumdayız. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Vatandaş da eğer üzerine düşeni yapmaya hazırsa biz güzel bir sonbahara ‘merhaba’ diyebiliriz. Ama şu anki veriler sonbahar ayının biraz zor geçeceğini söylüyor. Çünkü vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Vakalar artar, bunun hastaneye yansımaları öyle hemen olmaz. Yaklaşık bir 7-10 gün sonra hastane başvurularımız artmaya başlar. Sonra servis, yatış sayılarımız, arkasından yoğun bakım rakamlarımız, en son da ölüm rakamlarımız büyümeye başlar. Lütfen bu zincirleme giden ve sonu kötü biten yol gidişatını vatandaşımız baştan kessin. Yani bu vakaların artmasına izin vermesin, zincirin en önemli halkası olan en başını en başta kopartalım ki devamı gelmesin.”

Aşılanmayanlar yeni varyanta sebep olabilir

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, koronavirüse karşı yapılan aşıların güvenilir olduğunu ve hiç aşı olmayanlarla, ikinci doz aşısını yaptırmayanların vaka artışına neden olduğunu söyledi. Aşıların, bağışıklık sistemini aktive ederek vücuda savunmayı nasıl yapacaklarını öğrettiğini ifade eden Prof. Dr. Bilge, “Aşıların içindeki tüm maddeler güvenlidir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske-mesafe-hijyen kurallarına daha sıkı uymalıdırlar” dedi.

REKLAM

SADECE KENDİLERİNİ RİSKE ATMIYORLAR

Prof. Dr. Uğur Bilge, şunları söyledi: “Dünyadaki hastanelerde yatan hastaların ve ölümlerin tamamına yakını aşısız kişilerdir. Aşılanmamış insanlar sadece kendi sağlıklarını riske atmazlar, aşılanmayarak hem hastalığa açık hale gelirler hem de hastalığın yayılımına neden olabilirler. Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar. Aşı yaptırılmazsa salgın düşündüğümüzden daha uzun ve daha ciddi devam edebilir.”

Nurettin Yiyit

AŞILAMADA GELECEK AY ÇOK ÖNEMLİ

Hastanelerinde ayaktan başvurularda son birkaç gündür artış trendi başladığını aktaran Prof. Dr. Yiyit, aşılama oranı düşük olan illerde artışın daha hızlı olduğunu ve vakaların büyük bir kısmının Delta varyantı kökenli olduğunu kaydetti. Önümüzdeki haftalarda bayram yoğunluğunun sonuçlarını da göreceğimizi vurgulayan Yiyit,

dedi. Aşılama noktasında gelecek bir ayın çok önemli olduğuna işaret eden Yiyit,

diyerek, sözlerini tamamladı.