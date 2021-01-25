​Sputnik V %95 etkili ​

Rusya Milli Servet Fonu (RDIF), Türk bir ilaç şirketiyle yapılan anlaşma kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye’de üretileceğini duyurdu. Sputnik V aşısının detayları da en çok merak edilenlerden oldu. Dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 11 Ağustos’ta Rusya tarafından tescil edildi. Denemelerinin 7 Eylül itibarıyla Moskova’da başladığı aşı, gönüllülere 9 Eylül’de vuruldu. Aşı 2 doz kullanıldığında şartıyla 42’inci günde yüzde 95’in üzerinde etkinlik sağladı.

KORONAVİRÜS 6,5 milyon aşı bugün Türkiye’de

SAKLAMA ŞARTLARI DAHA KOLAY

Sputnik V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V’ye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil kullanım onayı verdi. Aşının AB ülkelerinde de tescil edilmesi bekleniyor. Sputnik V ile Rusya’nın tamamında yaygın aşılama programı başlatılmış durumda. Klinik testlerde olduğu gibi yaygın aşılama programı başlatılmasının ardından, aşının ciddi ya da beklenmedik bir yan etkisinin görülmediği ifade ediliyor. Aşılanmanın 1 veya 2’inci günden sonra hafif bir yorgunluk dışında yan etki görülmediği gözlendi. Sputnik V 2 ila 8 santigrat derece arasında saklanıp taşınabiliyor. Bu avantaj aşılama sürecini hızlandırabilir.

Milyonlarca doz üretebiliriz

Öztürk Oran (Sağ)

Sputnik V aşısının Türkiye’de uluslararası standartlardaki tesislerde üretilmesi için VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. ile anlaşmaya imzalandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, süreçle ilgili detayları anlattı. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Terra İlaç ile Myfarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı da olan Öztürk Oran, 20 yıldır sağlık sektöründe yer aldıklarını, aşının iki ülke arasındaki teknoloji transferinin ardından, milyonlarca doz üretilebilecekleri müjdesini verdi. Oran, görüşmelerin aslında 9 ay önce başladığını söyledi. Oran, “Şu anda üretimle ilgili bakanlıktaki süreçleri tamamlama noktasına gelmiş durumdayız. Üretim tesisleri için görüştüğümüz firmalar var. Sonuçta bu aşı bu ülkede üretilecek ve hem ülkemizde hem de fazlası buradan başka ülkelere ihraç edilecek” dedi.