Koronavirüs Sputnik V 95 etkili
DÜNYA

​Sputnik V %95 etkili ​

Sputnik V %95 etkili

Rusya Milli Servet Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi için VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. ile anlaşma imzaladı. Dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V, Rusya’da 11 Ağustos’ta tescil edildi. Aşının 2 doz kullanıldığında 42. günde %95’in üzerinde etkinlik sağladığı ifade ediliyor. Aşılanmanın 1 veya 2’nci gününden sonra hafif yorgunluk dışında yan etki görülmemiş.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Sputnik V ile Rusya’da şimdiye dek 1,5 milyondan fazla insan aşılandı. Rusya dışında Hindistan, Güney Kore, Çin, Brezilya, Belarus ve Kazakistan’la da üretim anlaşmasına varıldı. Türkiye, aşının üretileceği yedinci ülke olacak.
Sputnik V ile Rusya’da şimdiye dek 1,5 milyondan fazla insan aşılandı. Rusya dışında Hindistan, Güney Kore, Çin, Brezilya, Belarus ve Kazakistan’la da üretim anlaşmasına varıldı. Türkiye, aşının üretileceği yedinci ülke olacak.

Rusya Milli Servet Fonu (RDIF), Türk bir ilaç şirketiyle yapılan anlaşma kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye’de üretileceğini duyurdu. Sputnik V aşısının detayları da en çok merak edilenlerden oldu. Dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 11 Ağustos’ta Rusya tarafından tescil edildi. Denemelerinin 7 Eylül itibarıyla Moskova’da başladığı aşı, gönüllülere 9 Eylül’de vuruldu. Aşı 2 doz kullanıldığında şartıyla 42’inci günde yüzde 95’in üzerinde etkinlik sağladı.

6,5 milyon aşı bugün Türkiye’de
KORONAVİRÜS
6,5 milyon aşı bugün Türkiye’de

SAKLAMA ŞARTLARI DAHA KOLAY

  • Sputnik V, Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan’da tescil edildi. İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V’ye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil kullanım onayı verdi. Aşının AB ülkelerinde de tescil edilmesi bekleniyor. Sputnik V ile Rusya’nın tamamında yaygın aşılama programı başlatılmış durumda. Klinik testlerde olduğu gibi yaygın aşılama programı başlatılmasının ardından, aşının ciddi ya da beklenmedik bir yan etkisinin görülmediği ifade ediliyor. Aşılanmanın 1 veya 2’inci günden sonra hafif bir yorgunluk dışında yan etki görülmediği gözlendi. Sputnik V 2 ila 8 santigrat derece arasında saklanıp taşınabiliyor. Bu avantaj aşılama sürecini hızlandırabilir.

Milyonlarca doz üretebiliriz

Öztürk Oran (Sağ)

Sputnik V aşısının Türkiye’de uluslararası standartlardaki tesislerde üretilmesi için VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. ile anlaşmaya imzalandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, süreçle ilgili detayları anlattı. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Terra İlaç ile Myfarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı da olan Öztürk Oran, 20 yıldır sağlık sektöründe yer aldıklarını, aşının iki ülke arasındaki teknoloji transferinin ardından, milyonlarca doz üretilebilecekleri müjdesini verdi. Oran, görüşmelerin aslında 9 ay önce başladığını söyledi. Oran, “Şu anda üretimle ilgili bakanlıktaki süreçleri tamamlama noktasına gelmiş durumdayız. Üretim tesisleri için görüştüğümüz firmalar var. Sonuçta bu aşı bu ülkede üretilecek ve hem ülkemizde hem de fazlası buradan başka ülkelere ihraç edilecek” dedi.

Abone Ol Google News
Zirve Beşiktaşın

Zirve Beşiktaş'ın

​Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş ilk yarıyı lider kapattı.
Sigara parası için kardeşini öldürdü

Sigara parası için
kardeşini öldürdü

​Hiçbir şey olmamış gibi izledi.
Hollandada sokaklar karıştı

Hollanda'da
sokaklar karıştı

​Ortalık savaş alanına döndü.
Erdoğan'dan <br>ikinci telefon

Erdoğan'dan
ikinci telefon

Kurtarma ​girişimleri yoğun şekilde devam ediyor.
Mehmetçiği <br>duygulandıran mektup

Mehmetçiği
duygulandıran mektup

​Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı.

Meteorolojiden<br> fırtına uyarısı

Meteorolojiden
fırtına uyarısı

​Vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Olumlu tablo sürüyor

Olumlu tablo sürüyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

3 puan <br>Babel'den

3 puan
Babel'den

​​Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etti.
Özel izin aldılar

Özel izin aldılar

Parçalanan Türk Bayrağı için 4 saat boyunca tırmandılar

Dijital İmparatorluklar Çağı: <br>3. Dünya Savaşı

Dijital İmparatorluklar Çağı:
3. Dünya Savaşı

Topun tankın yerini klavyeler, ekranlar aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.