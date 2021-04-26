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Koronavirüs Sputnik V aşısı için anlaşma tamam Türkiyede üretilmeye başlanacak
DÜNYA

Sputnik V aşısı için anlaşma tamam: Türkiye'de üretilmeye başlanacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Türk Viscoran İlaç Şirketi Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma sağladı. Üretimin önümüzdeki aylarda birkaç tesiste birden başlaması hedefleniyor.

Haber Merkezi Tvnet
Sputnik V aşısı için anlaşma tamam: Türkiyede üretilmeye başlanacak
Rusya üretimi Kovid-19 aşısı Sputnik V

Rusya Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için Türk Viscoran İlaç Şirketi ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de önümüzdeki aylarda birkaç tesiste aşı üretimine başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Bakan Koca "Çok yakında Sputnik V'ye başlanacak" demişti

Son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çok yakında ülkemizde Sputnik V aşısına başlanacak’" demişti.

Putin teklif etti Erdoğan talimat verdi

Aralık 2020'de ortak üretim konusunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Putin, Rus aşısı Sputnik V konusunda telefonda Cumhurbaşkanımız’a bir teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdiler ve onun neticesinde kurumlarımız arasında bir mutabakat zaptı imzalandı" ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik V çok yakında başlıyor
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