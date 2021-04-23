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Koronavirüs Sputnik V çok yakında başlıyor
TÜRKİYE

​Sputnik V çok yakında başlıyor

Sputnik V çok yakında başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çok yakında ülkemizde Sputnik V aşısına başlanacak’’ dedi. Bilim Kurulu sonrasında konuşan Koca, vaka sayılarındaki artış hızının azaldığını söyledi. Koca, “Hindistan varyantı olarak bilinen yeni bir tür mutasyon daha tespit edildi. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sputnik V çok yakında başlıyor
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantıda virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ile birlikte, mutasyonların ele alındığını duyurdu. ‘’Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı” diyen Koca, bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısının düşeceğini söyledi.

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YENİ MUTASYON

Mevcut mutasyonlar dışında yeni bir türün daha ortaya çıktığını ifade eden Koca, “Hindistan varyantı olarak bilinen yeni bir tür mutasyon daha tespit edilmiştir” dedi. Koca, Hindistan’dan gelenlerin 14 gün karantinaya alınacağını belirtti.

Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

ÇOK YAKINDA DEVREDE

  • Bakan Koca, aşılama çalışmaları ile ilgili olarak şunları söyledi: “Aşı programımız Ramazan ayında planlanan hali ile devam etmektedir. Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.” Yerli aşı çalışmalarına da değinen Koca, “Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır” diye konuştu.

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