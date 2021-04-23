​Sputnik V çok yakında başlıyor Sputnik V çok yakında başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çok yakında ülkemizde Sputnik V aşısına başlanacak’’ dedi. Bilim Kurulu sonrasında konuşan Koca, vaka sayılarındaki artış hızının azaldığını söyledi. Koca, “Hindistan varyantı olarak bilinen yeni bir tür mutasyon daha tespit edildi. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır” diye konuştu.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 02:39 Yeni Şafak