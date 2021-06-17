Sputnik V de başlıyor: Yüzde 97 etkili

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken, Çin’in Sinovac ve Almanya’nın BioNTech aşılarından sonra Rusya’nın Sputnik V aşısı da 15 gün içinde devreye girecek. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, pazartesi günü ilk partisi gelen Sputnik V aşısının koruyuculuğunun çok yüksek olduğunu söyledi. Savaşçı, “Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. ‘Adenovirüs’ dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor” dedi.
65 ÜLKEDE UYGULANIYOR
- Savaşçı, Sputnik V aşısının 65 ülkede uygulandığını belirterek, “Bütün veriler de antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu. Bu teknoloji de önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor. Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici” diye konuştu.