Koronavirüs Sultangazide boş arazide tıraş yaptılar
TÜRKİYE

Sultangazi'de boş arazide tıraş yaptılar

Berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. Sultangazi'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı.

Haber Merkezi DHA
Bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.
Bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

Bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

Boş arazide yaptılar

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

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