​Tayland’ın yeni normali: Sosyal mesafeli okullar

MART’TA ARA VERİLDİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakaları hızla artarken, eğitim-öğretimin nasıl sürdürüleceği de kafalarda soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Okullarda öğrenciler arasında salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni projeler geliştirilirken, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Wat Klong Toey Okulu, Mart ayında ara verilen eğitim-öğretim hayatına 250 öğrencisiyle yeniden başladı.

Okulun anaokulu kısmında oyun alanları ise çocuklar için yeniden tasarlandı. Aralıklarla yerleştirilen şeffaf kutular çerisinde çocuklar tek başına oyun oynuyor.

KARANTİNAYA GİRDİLER

Virüs önlemleri çerçevesinde okulda sıraların arasına şeffaf paravan gerildi. Okulda maske takmak da zorunlu. Bangkok’un kuzeyindeki bir başka okulun müdürü ise 5 bin öğrencinin okul açılmadan 15 gün önce kendini karantinaya aldığını belirterek okula girişlerde her öğrencinin ateşinin ölçüldüğünü ve yüz tanıma sistemi vasıtasıyla ailelere mesaj gönderildiğini söyledi.

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13 milyon iyileşti

Dünya genelinde kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 317 bin 413’e yükseldi. Virüs nedeniyle 740 bin 296 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 13 milyon 241 bin 378 kişi iyileşti.

Almanya’da iki okul vaka nedeniyle kapandı

Almanya’da uzun korona arasından sonra bazı eyaletlerde 2020-2021 öğretim yılı geçtiğimiz hafta yeniden başladı. Ancak 3 Ağustos’ta okulların açıldığı ve Almanya çapından en düşük vaka sayılarına sahip olan Mecklenburg- Vorpommern eyaletinde iki okul, açıldıktan dört gün sonra tekrar eğitime ara vermek zorunda kaldı. Okullardan birinde öğretmenin, diğerinde ise bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Eyalette toplamda 1000 civarında vaka bulunuyor.

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