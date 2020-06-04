Taziyeler vakaları artırıyor: İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını önümüzdeki iki hafta içinde göreceğiz

Van’da yasak olmasına rağmen kurulan taziye çadırında bir kişi, 35 kişiye virüs bulaştırmıştı. Benzer bir durum geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da yaşandı. Mevlit yemeğine katılan pozitif bir kişi, 37 kişiye virüs bulaştırdı.

Koronavirüs salgını kapsamında düğün, nişan ve mevlitler ile taziye çadırlarına getirilen yasaklara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman, Elazığ gibi çok sayıda kentte uyulmaması vaka sayısının artmasına neden oldu. Son olarak, Diyarbakır’da, bir mevlit yemeğine katılan koronavirüs hastası, 37 kişiye virüs bulaştırdı. 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde ise bu tür organizasyonların vaka sayısını arttırabileceğinden endişe ediliyor.

ESKİYE DÖNEMEYİZ

Recep Tekin

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yeni normalleşmenin eski normalleşmeyle karıştırıldığına dikkat çekti. Tekin, şunları söyledi: “Ülke olarak Nisan ve Mayıs ayları itibarıyla güzel bir gidişat yakaladık. Vaka sayıları giderek düşüyordu. Bu durumu aldığımız tedbirlere bağladık. Koronavirüsle mücadelede normalleşmenin konuşulmasıyla birlikte vaka sayılarında bir artış yaşanmaya başlandı.

MASKE VE MESAFE

Halkımız, bu süreci eski normalleşme süreci gibi algılıyor. Yeni normalleşmenin de belirli standartları var, maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat edersek, elde ettiğimiz başarıyı koruruz.” Önümüzdeki 2 haftaya dikkat çeken Tekin, “İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını, bir iki haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız çok artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor” dedi.