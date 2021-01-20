Koronavirüs TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı oldu
TÜRKİYE

TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı oldu

Çin'den getirilen ilk parti koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başlamıştı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere hızla devam eden aşılamaya bir siyasi isim daha dahil oldu. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini belirten Şentop, "Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şenop koronavirüs aşısı oldu.
TBMM Başkanı Şenop koronavirüs aşısı oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini belirten Şentop, "Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı oldu
KORONAVİRÜS
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı oldu

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Herkesi aşı olmaya davet eden TBMM Başkanı Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi.

Meral Akşener: Sayın Koca tüm liderler gibi beni de arayarak aşı olmaya davet etti, ben de aşı oldum
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Meral Akşener: Sayın Koca tüm liderler gibi beni de arayarak aşı olmaya davet etti, ben de aşı oldum

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.


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