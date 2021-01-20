TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini belirten Şentop, "Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek de koronavirüs aşısı oldu

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Herkesi aşı olmaya davet eden TBMM Başkanı Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.





OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Meral Akşener: Sayın Koca tüm liderler gibi beni de arayarak aşı olmaya davet etti, ben de aşı oldum

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım

OYNAT 02:01 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.

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