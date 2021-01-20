TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı oldu

Çin'den getirilen ilk parti koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başlamıştı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere hızla devam eden aşılamaya bir siyasi isim daha dahil oldu. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini belirten Şentop, "Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı. Bugüne kadar 142 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini belirten Şentop, "Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3" ifadelerini kullandı.
"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"
Herkesi aşı olmaya davet eden TBMM Başkanı Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.