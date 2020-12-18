Tedbirler işe yaradı: Antalya'da dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın önce yüzde 50 vaka artışı olan 15 il arasında saydığı, sonrasında yüzde 100'lük vaka artışının olduğunu söylediği Antalya'da denetimler aralıksız sürerken alınan tedbirler sonuç verdi. Filyasyon ekipleri ile koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları evde tek tek ziyaret eden ve ekip arkadaşlarına çiçek veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın Covid-19 salgınındaki vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte vaka sayılarımızı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 55 düşürdük" dedi.

402 filyasyon ekibi üstün gayret gösteriyor

Vaka sayılarının düşüşünde Sağlık Bakanlığı'nın talimatları, Antalya Valiliği'nin öncülüğü, diğer kurumların katkı ve iş birliğinin önemini vurgulayan Hülür, şöyle konuştu: "Salgında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarını var gücümüzle yürütüyoruz. 7 gün 24 saat görev yapan filyasyon ekiplerimizi daha da genişlettik. Genişletilmiş il filyasyon ekiplerimizle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli, 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapıyor. Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750'dir. 1-18 Aralık aralığında ise 50 bin 12'dir."

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FOTOĞRAF 11 Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde bulunan bir halı firması, ürünlerinin yağmurda ıslandığı ve fiyatları düşürdüğü gerekçesiyle kampanya yaptı. İndirim afişini ve fiyatları gören vatandaşlar firma önünde yoğun kalabalık oluşturdu. Sıraya giren, zaman zaman ise sırayı bozarak toplu şekilde duran vatandaşlar, içeriye sırayla alındı. İçeriye alınmayıp, sırada bekleyen bazı vatandaşlar ise tel örgülerin ardından halıları inceledi. Yürüyüşe çıkan, kalabalığı görünce durup seyreden Kibar Esetkaya, pandemi döneminde böyle bir yoğunluğun oluşmasına tepki gösterdi. Esetkaya, “Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun. Halıyı 400- 500 TL gösteriyor indirimle 150 TL’ye düşürüyor. Alıyorsun, çok büyük indirim. Çok büyük kavga çıkar burada bir halı için. Mağaza ıslanmış halıyı satıyormuş. Islansa hiç satmazsın. Kaskosu yok mu? Devlet karşılasın. Pandemi bedava” ifadelerini kullandı. Arkadaşı mağazada alışveriş yaparken, dışarıda onu bekleyen Bahar Aslan, “Arkadaşımla beraber geldim. Kalabalığa girmek istemedim. Bence bu etkinlik doğru değil. Pandemi zamanında millete para harcatıyorlar. Fazla bir indirimde görmüyorum. Bir şeyi yazıyorlar atında da daha az fiyatlar yazıyorlar. İndirime girmiş oluyor” dedi. Ucuzluk için sıraya giren Yusuf Cabbar ise “Halılar ıslandı, ucuzluk var denilmiş. İnsanları buraya çekiyorlar. 50 TL’ye 1 metre halı var. Bin 400 TL fiyat yazmışlar, 400 TL’ye indirmişler. Böyle bir şey olamaz. Kalabalık ne yapsın millet de bir umut gelmiş. Belki ucuz halı buluruz diye. Herkes şaşkın şaşkın bakıyor” diye konuştu. Antalya'dan şoke eden görüntüler: Bedava korona dağıtıyorlar Antalya'da bir halı firması indirim yapınca, mağaza önünde yoğun kalabalık oluştu. Maskelerin takıldığı, fakat sosyal mesafenin hiçe sayıldığı indirim kuyruğuna tepki gösteren bir vatandaş, “Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun” diye isyan etti. BiP'te paylaş

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Vatandaşı dinledi

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, filyasyon ekipleri ile birlikte yaptığı ev ziyaretlerinde ise vatandaşların gösterdiği iş birliğine teşekkür etti, önerilerde bulundu, istek ve şikayetleri dinledi. Hülür, vatandaşlara, "Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Kişisel koruyucu önlemlerinizi alın, evinize asla ziyaretçi kabul etmeyin, kronik hastalığı bulunanlar ilaçlarınızı düzenli olarak alın, diyetlerinize uyun ve dengeli beslenin" önerilerinde bulundu.

