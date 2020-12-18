Tedbirler işe yaradı: Antalya'da dikkat çeken düşüş
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın önce yüzde 50 vaka artışı olan 15 il arasında saydığı, sonrasında yüzde 100'lük vaka artışının olduğunu söylediği Antalya'da denetimler aralıksız sürerken alınan tedbirler sonuç verdi. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, alınan tedbirler ve takipler sonucu kentteki vaka sayısında 8 Aralık tarihinden itibaren yüzde 55 düşüş yaşandığını söyledi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın önce yüzde 50 vaka artışı olan 15 il arasında saydığı, sonrasında yüzde 100'lük vaka artışının olduğunu söylediği Antalya'da denetimler aralıksız sürerken alınan tedbirler sonuç verdi. Filyasyon ekipleri ile koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları evde tek tek ziyaret eden ve ekip arkadaşlarına çiçek veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın Covid-19 salgınındaki vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte vaka sayılarımızı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 55 düşürdük" dedi.
402 filyasyon ekibi üstün gayret gösteriyor
Vaka sayılarının düşüşünde Sağlık Bakanlığı'nın talimatları, Antalya Valiliği'nin öncülüğü, diğer kurumların katkı ve iş birliğinin önemini vurgulayan Hülür, şöyle konuştu: "Salgında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarını var gücümüzle yürütüyoruz. 7 gün 24 saat görev yapan filyasyon ekiplerimizi daha da genişlettik. Genişletilmiş il filyasyon ekiplerimizle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli, 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapıyor. Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750'dir. 1-18 Aralık aralığında ise 50 bin 12'dir."
İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, filyasyon ekipleri ile birlikte yaptığı ev ziyaretlerinde ise vatandaşların gösterdiği iş birliğine teşekkür etti, önerilerde bulundu, istek ve şikayetleri dinledi. Hülür, vatandaşlara, "Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Kişisel koruyucu önlemlerinizi alın, evinize asla ziyaretçi kabul etmeyin, kronik hastalığı bulunanlar ilaçlarınızı düzenli olarak alın, diyetlerinize uyun ve dengeli beslenin" önerilerinde bulundu.