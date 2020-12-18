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Koronavirüs Tedbirler işe yaradı Antalyada dikkat çeken düşüş
TÜRKİYE

Tedbirler işe yaradı: Antalya'da dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın önce yüzde 50 vaka artışı olan 15 il arasında saydığı, sonrasında yüzde 100'lük vaka artışının olduğunu söylediği Antalya'da denetimler aralıksız sürerken alınan tedbirler sonuç verdi. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, alınan tedbirler ve takipler sonucu kentteki vaka sayısında 8 Aralık tarihinden itibaren yüzde 55 düşüş yaşandığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın önce yüzde 50 vaka artışı olan 15 il arasında saydığı, sonrasında yüzde 100'lük vaka artışının olduğunu söylediği Antalya'da denetimler aralıksız sürerken alınan tedbirler sonuç verdi. Filyasyon ekipleri ile koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları evde tek tek ziyaret eden ve ekip arkadaşlarına çiçek veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın Covid-19 salgınındaki vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte vaka sayılarımızı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 55 düşürdük" dedi.

402 filyasyon ekibi üstün gayret gösteriyor

Vaka sayılarının düşüşünde Sağlık Bakanlığı'nın talimatları, Antalya Valiliği'nin öncülüğü, diğer kurumların katkı ve iş birliğinin önemini vurgulayan Hülür, şöyle konuştu: "Salgında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarını var gücümüzle yürütüyoruz. 7 gün 24 saat görev yapan filyasyon ekiplerimizi daha da genişlettik. Genişletilmiş il filyasyon ekiplerimizle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli, 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapıyor. Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750'dir. 1-18 Aralık aralığında ise 50 bin 12'dir."

Antalya'dan şoke eden görüntüler: Bedava korona dağıtıyorlar
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Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde bulunan bir halı firması, ürünlerinin yağmurda ıslandığı ve fiyatları düşürdüğü gerekçesiyle kampanya yaptı. İndirim afişini ve fiyatları gören vatandaşlar firma önünde yoğun kalabalık oluşturdu.
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Sıraya giren, zaman zaman ise sırayı bozarak toplu şekilde duran vatandaşlar, içeriye sırayla alındı. İçeriye alınmayıp, sırada bekleyen bazı vatandaşlar ise tel örgülerin ardından halıları inceledi.
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Yürüyüşe çıkan, kalabalığı görünce durup seyreden Kibar Esetkaya, pandemi döneminde böyle bir yoğunluğun oluşmasına tepki gösterdi. Esetkaya, “Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun. Halıyı 400- 500 TL gösteriyor indirimle 150 TL’ye düşürüyor. Alıyorsun, çok büyük indirim. Çok büyük kavga çıkar burada bir halı için. Mağaza ıslanmış halıyı satıyormuş. Islansa hiç satmazsın. Kaskosu yok mu? Devlet karşılasın. Pandemi bedava” ifadelerini kullandı.
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Arkadaşı mağazada alışveriş yaparken, dışarıda onu bekleyen Bahar Aslan, “Arkadaşımla beraber geldim. Kalabalığa girmek istemedim. Bence bu etkinlik doğru değil. Pandemi zamanında millete para harcatıyorlar. Fazla bir indirimde görmüyorum. Bir şeyi yazıyorlar atında da daha az fiyatlar yazıyorlar. İndirime girmiş oluyor” dedi.
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Ucuzluk için sıraya giren Yusuf Cabbar ise “Halılar ıslandı, ucuzluk var denilmiş. İnsanları buraya çekiyorlar. 50 TL’ye 1 metre halı var. Bin 400 TL fiyat yazmışlar, 400 TL’ye indirmişler. Böyle bir şey olamaz. Kalabalık ne yapsın millet de bir umut gelmiş. Belki ucuz halı buluruz diye. Herkes şaşkın şaşkın bakıyor” diye konuştu.
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Antalya'dan şoke eden görüntüler: Bedava korona dağıtıyorlar
Antalya'da bir halı firması indirim yapınca, mağaza önünde yoğun kalabalık oluştu. Maskelerin takıldığı, fakat sosyal mesafenin hiçe sayıldığı indirim kuyruğuna tepki gösteren bir vatandaş, “Bedava hastalık dağıtıyorlar. Parasız, ücretsiz. Giriyorsun hastalığı alıyor ve çıkıyorsun” diye isyan etti.



Vatandaşı dinledi

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, filyasyon ekipleri ile birlikte yaptığı ev ziyaretlerinde ise vatandaşların gösterdiği iş birliğine teşekkür etti, önerilerde bulundu, istek ve şikayetleri dinledi. Hülür, vatandaşlara, "Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Kişisel koruyucu önlemlerinizi alın, evinize asla ziyaretçi kabul etmeyin, kronik hastalığı bulunanlar ilaçlarınızı düzenli olarak alın, diyetlerinize uyun ve dengeli beslenin" önerilerinde bulundu.

Antalya'da alarm: Ev ziyaretleri ve gezmeler vakaları artırdı
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Turizm kenti Antalya, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından, aldığı tedbirler sayesinde turizm sezonunu sorunsuz geçirdi. Yaz aylarında yönetilebilir seviyelerle geçirilen salgının hızı, kış mevsimiyle birlikte arttı.
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Koronavirüsün artışa geçtiği iller arasında son sıralarda yer alan kentte kış mevsimiyle birlikte vaka sayısında artış yaşandı. Uzmanlar, kentteki vakaların artışının sebepleri arasında ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı Sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması, alışveriş merkezlerinin etkisi olduğuna dikkati çekti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti. Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı. Salgının başından bu yana koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç hastalara verildi. 500 kişilik filyasyon ekibi ise hiç durmadan hizmet veremeye devam ediyor.
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Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı. Maske ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Israrla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar kullanım dışı bırakıldı.
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Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti.
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Alınan tedbirlerin etkisinin ilerleyen günlerde iyi yönde tabloya yansıması bekleniyor.
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Antalya'da alarm: Ev ziyaretleri ve gezmeler vakaları artırdı
Vaka oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı. Banklara oturmanın yasaklandığı, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere kişi sınırlamasının getirildiği kentte filyasyon ekiplerinin sayısı 550'ye çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi de artırılarak 30'a tamamlandı.


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