Koronavirüs Tokyoya gelen olimpiyat sporcularında ilk pozitif koronavirüs vakası
DÜNYA

Tokyo'ya gelen olimpiyat sporcularında ilk pozitif koronavirüs vakası

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde kalan sporcularda ilk pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Tokyoya gelen olimpiyat sporcularında ilk pozitif koronavirüs vakası
Foto: Arşiv.

Kyodo ajansının haberine göre başkentin Harumi bölgesindeki olimpiyat semtine ülke dışından gelen iki sporcuda ilk pozitif Kovid-19 vakası kayda geçti.

  • Sporcuların 14 günlük karantina periyodundayken yapılan PCR testlerinin pozitif neticelendiğini açıklayan komite, sporcuların sağlık durumu ve uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.

Komite ayrıca Japonya'ya ulaşan ancak olimpiyat yerleşkesine alınmamış bir sporcu ile turnuvada yetkili 5 kişi, bir basın mensubu ve bir kontratlı çalışanda da virüs tespit edildiğini duyurdu.

Böylelikle komite tarafından açıklanan ve turnuva kapsamlı kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 55'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatlarına Mart 2020'de Japonya dışından, önceki hafta ise yurt içinden de seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Turnuvaya sadece sporcular, federasyon yetkilileri, basın mensupları kabul ediliyor.

13 Temmuz'da hizmete giren ve 21 bina, 3 bin 600 oda ve 18 bin yatak kapasiteli olimpiyat semtinde, turnuvada yarışacak sporcular ile yabancı yetkililer barınacak.

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek.

Olimpiyat kafilesi Tokyo için yola çıktı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Kasapoğlu milli sporcuları uğurladı
SPOR
Olimpiyat kafilesi Tokyo için yola çıktı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Kasapoğlu milli sporcuları uğurladı

Millilerimiz Olimpiyat’a uğurlandı: Yolunuz açık madalyanız bol olsun
SPOR
Millilerimiz Olimpiyat’a uğurlandı: Yolunuz açık madalyanız bol olsun
Abone Ol Google News
Çinde yeni salgın

Çin'de yeni salgın

​'Monkey B' virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Gözünü kırpmadan suya atladı

'Gözünü kırpmadan suya atladı'

​Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı.
Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü

'Atmaca' şehidin ailesine sahiplendirildi: Gözyaşlarına boğuldular.

Muhtemel<br> rakipleri belli oldu

Muhtemel
rakipleri belli oldu

Krize neden olabilecek bir takım da bulunuyor.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.