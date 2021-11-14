Koronavirüs Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığı aşı reddi engelliyor
TÜRKİYE

Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığı 'aşı reddi’ engelliyor

Prof. İftahar Köksal, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engelin ‘aşı reddi’ yapanlar olduğunu söyledi. Köksal, salgından korunmak için toplumun yüzde 80’den fazlasının aşılanması gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Toplumsal bağışıklığı aşı reddi’ engelliyor
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftahar Köksal, toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engelin aşı reddi ve aşı tereddütlüğü yapanların oluşturduğunu söyledi. Köksal, salgından korunmak için toplumun yüzde 80’den fazlasının aşılanması gerektiğini, aşı tereddütü ve aşı reddinin bu durumun önündeki en büyük engellerden olduğunu ve toplumun tümünü etkilediğini vurguladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftahar Köksal, toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftahar Köksal, toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyü

KARARSIZLIK TOPLUMU ETKİLİYOR

Köksal, şunları ifade etti: “Toplumsal bağışıklamadaki en büyük engellerden birisi aşı tereddütü ve aşı reddidir. Aşıya veya aşı sağlayıcıya güvenmeme durumunu aşı tereddütü olarak tanımlıyoruz. Bu kişileri konuşarak ikna etmek mümkün olabiliyor. Aşı reddi ise tüm aşıları kendi iradesiyle yaptırmama durumudur. Maalesef bu bir akım, sosyal bir olay. Bu akım 2010 yılında da ülkemize ulaştı. Maalesef bu aşı kararsızlarının ve aşı reddi yapanların yüzünden toplumsal bağışıklamayı sağlamak mümkün olmuyor. Ne olursa olsun bu kararsızlık toplumun tümünü etkileyen bir yaklaşım haline geliyor.”

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