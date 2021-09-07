Koronavirüs Trakyada 12 yaş ve üstü aşılanıyor
TÜRKİYE

Trakya'da 12 yaş ve üstü aşılanıyor

Kovid-19'la mücadelede, aşılamanın 12 yaş ve üstündekilere de açılmasının ardından, isteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor. Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, 12 yaş ve üstündeki çocuklar aşılarını yaptırmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Trakyada 12 yaş ve üstü aşılanıyor
İsteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

Trakya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında tercihe bağlı olarak 12 yaş ve üstündeki çocuklar aşılarını yaptırıyor. İsteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

12 YAŞ ÜSTÜNE AÇILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamada yaş sınırı isteğe bağlı 12 yaş ve üstündekiler için de açıldı.

İlk doz aşısını Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde olan Emir Turan (13), sağlık açısından herkese aşı olmalarını tavsiye etti.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Artık okulların da açıldığını anlatan Turan, maske ve mesafe önlemini de alarak eğitim hayatlarına devam edeceğini söyledi.

Ege Atilla (14) ise yaşıtlarının korktukları için aşı yaptırmadığını, aslında korkulacak bir şeyin olmadığını belirtti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da söz konusu yaş aralığındaki çocuklar ve diğer yaş grubundaki vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor.

TRAKYA'DA AŞILAMA ORANI YÜKSEK

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 2'inci Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 89,7, Tekirdağ'da 87,6 Kırklareli'nde yüzde 86,8 olarak açıklandı.

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