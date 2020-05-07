Trakyalılar rahat nefes alıyor: Hava kirliliği yüzde 70 azaldı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesi ve insanların evlerine çekilmesiyle önemli sanayi bölgelerinden Trakya'da, hava kirliliğinde yüzde 70'lere varan azalma görüldü. Trakya'nın önemli akarsuları olan ve sürekli kirlilikleriyle gündeme gelen Ergene Nehri ile kollarından Çorlu Deresi, Lüleburgaz Deresi'nde kirlilikte gözle görülür azalma oldu. Trakya'nın suyundan sonra havasının da koronavirüs tedbirleri kapsamında ciddi oranda temizlenme oldu.

GÜNDEM Koronavirüs sonrası İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı: Havası kirli ve temiz olan ilçeler belli oldu

Önce dereler sonra hava temizlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kirliliğiyle gündemdeki Ergene Havzası'na atık suyun yüzde 54 azaldığını belirterek, "Şimdi koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler neticesinde bizim bölgemizde bulunan 4 Organize Sanayi Bölgesi temelinde konuştuğumuz zaman bu dereye günlük 200 bin metreküp atık su kirli su deşarj ediliyorken 11 Mart öncesi, 11 Mart sonrası günümüze kadar olan süreçte bu deşarj miktarı 90 bin metreküpe kadar düşmüş durumda. Yani yüzde 54 azalma söz konusu. Bu dereleri kirleten endüstriyel atık su miktarında yüzde 54 azalma var. Bu başlı başına bu derelerinin kirliliğini azaltmış oluyor" dedi.

GÜNDEM İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği oranı yüzde 41 azaldı

'Doğa tekrar canlandı'

Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi Murat Sevgi ise koronavirüs kapsamında yapılan bazı kısıtlamaların özellikle kentlerin kirletilmesinde azalmalar meydana getirdiğini söyledi. Sevgi, "Egzozlar azaldı, yollar trafikten kurtulunca egzoz gazının şehirlerin üzerine çökmesi yok oldu. Bunun etkisi var. Ayrıca kötü bir etki olarak üretimin durması var. Bunun da bir iyi yan etkisi var, o da üretim durduğu zaman deşarj edilen baca gazları azaldı. Tabi bu baca gazlarının azalmasının ve egzozların azalmasının çok büyük etkileri oldu doğaya. Doğa tekrar canlandı" ifadelerini kullandı.