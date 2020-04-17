Trump, Demokrat eyalet valilerine Twitter üzerinden savaş açtı: Sesini kes

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinde, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden arka çıktı. Söz konusu mesajlarında Trump, protestocuların da slogan olarak kullandığı, "Minnesota'ya özgürlük" ve "Michigan'a özgürlük" ifadelerine yer verdi.

Virginia'daki silah sahibi olma şartlarının ağırlaştırılmasını eleştirdi

Virginia için attığı tweetinde de halka silah taşıma hakkı tanıyan ABD anayasasının ikinci maddesine işaret eden Trump, "Virginia'ya özgürlük, 2. maddedeki haklarınızı koruyun. Bu hakkınız kuşatma altında." değerlendirmesini yaptı.

Virginia'nın Demokrat Valisi Ralph Northam, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından eyaletteki silah satış şartlarını ağırlaştırmıştı.

Öte yandan, ABD'de eyalet valililerinin "Evde kalın" talimatları da dahil olmak üzere virüs önlemlerinin sürelerinin uzatılması, protestolara yol açtı.

FOTOĞRAF 20 Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı. Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor. CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu pozitif çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu. ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor. Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı. Amerika'nın New York kentinde Koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sahipsiz cenazeleri, uzun yıllardır kimsesizler mezarlığı olarak kullanılan Hart Adası'na gömülüyor. Adaya feribotla soğuk hava tertibatlı kamyonu taşındı. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti Koronavirüs ABD'yi yıktı: Sahipsiz cenazeler adaya feribotla taşınıyor ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı. New York kentinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sahipsiz cenazeleri, uzun yıllardır kimsesizler mezarlığı olarak kullanılan Hart Adası'na gömülüyor. Adaya feribotla soğuk hava tertibatlı kamyonlar taşındı. BiP'te paylaş

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Trump, virüs önlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gevşetilmesinden yana

Michigan'daki protestolarda ise silahlı grupların olması ülke gündemini meşgul ederken ilerleyen günlerde protestoların daha çok eyalete yayılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump virüs önlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gevşetilerek hayatın normale dönmesi gerektiğini savunuyor.

Beyaz Saray dün bu bağlamda, önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesine yönelik bir plan yayımlamış, nihai kararı eyalet valilerine bırakmıştı.

KORONAVİRÜS Ölü sayısı dünya genelinde 150 bini aştı

Trump'tan New York Valisine "Sesini kes" mesajı

Öte yandan Trump, Twitter hesabından New York Valisi Andrew Cuomo'ya da yüklenerek "Vali Cuomo, vaktini daha çok işe ve daha az şikayete ayırmalı. Buradan yürü git ve işini yap. Sesini kes." ifadesini kullandı.

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New York'a diğer tüm eyaletlerden daha çok para ve ekipman desteği sağlandığına işaret eden Trump, "Binlerce hastane yatağı inşa ettik, bunlara ihtiyaç duymadınız ya da kullanmadınız. Sizin önceden edinmeniz gereken çok sayıda solunum cihazını biz verdik, yapmanız gereken test yardımını da biz ulaştırdık. Ama sizden hiç teşekkür duymadık. Virüse ilişkin sayılarınız hiç iyi değil. Az laf, çok iş." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Eyaletler test kapasitelerini artırmalı." çağrısı da yaptı.