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DÜNYA

Trump korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın daha da kötüleşecek

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili karamsar bir tablo çizerek, “Koronavirüs ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötü olacak” dedi.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve koronavirüsün iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşeceğini belirterek ”Ülkenin güney bölgelerinde artan vak’aları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Covid-19’a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz. Bazı eyaletlerde koronavirüs salgınının iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler var. Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu" ifadelerini kullandı.

  • Sosyal mesafenin korunması ve maske takmanın önemine değinen Trump, “Sosyal mesafenin korunması ve herkesin maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun mutlaka bir etkisinin olacağını göreceksiniz. Salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük” şeklinde konuştu.

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