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Koronavirüs Trump ve Pence her gün Kovid-19 testi yaptıracak
DÜNYA

Trump ve Pence her gün Kovid-19 testi yaptıracak

Bir yaverinde koronavirüs tespit edilen ABD Başkanı Trump her gün kovid-19 testi yaptıracak.

Trump, kendisiyle birlikte Mike Pence'in de haftada bir yerine her gün test yaptıracağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Trump ve yardımcısı Mike Pence
Trump ve yardımcısı Mike Pence

ABD Başkanı Donald Trump, bir yaverinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından artık her gün test yaptıracağını açıkladı.

Beyaz Saray'da Teksas Valisi Greg Abbott ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yaverlerinden birinin koronavirüse yakalandığının anımsatılması üzerine Trump, "Bu kişi ile çok yakın temasta değildim. Dün ve bugün test oldum ikisi de negatifti." dedi.

Trump, kendisi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in haftada bir yerine her gün test yaptıracağının altını çizdi.

Flynn suçsuz bir adamdı

Adalet Bakanlığının, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik Rusya Soruşturması kapsamındaki davayı düşürmesine ilişkin Trump, "Flynn suçsuz bir adamdı. Onun adına çok mutluyum. O büyük bir savaşçı." dedi.

Trump, Rusya soruşturması konusunda Obama yönetimine yüklenerek, "Flynn, Obama yönetimi tarafından, bir başkanı devirmek için hedef alındı. Onların yaptığı tam bir rezillikti. Bunun bedeli ağır olmalı. Ülkemiz tarihinde hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu vatana ihanet." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin Pulitzer ödülünün geri alınmasını istedi

Rusya soruşturması kapsamında yazdıkları bazı haberler nedeniyle bazı gazetecilerin Pulitzer ödülü aldığını ve bu ödülün geri çekilmesi gerektiğini kaydeden Trump, "Bunlar gazeteci değil, bunlar hırsız." dedi.

Trump, Rusya'nın önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, Rusya soruşturmasının iki ülke arasındaki ilişkileri de zora soktuğunun altını çizdi.

Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünün altını çizen Trump, Rusya'ya solunum cihazı yardımında bulunacaklarını kaydetti.

Trump, seyahat yasağını kaldıracak

ABD'nin en uygun zamanda normale dönmesini istediğini kaydeden Trump, "Bu veba geçtiğinde, uluslararası seyahat yasağını da kaldıracağım." diye konuştu.

Trump, korona virüsün bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin, "Bir şeyler oldu. Ya büyük bir hata yaptılar. Belki de birisi aptaldı ve beceriksizce davrandı. Çin yapması gerekeni yapmadı. Bu çok kötü." dedi.

Trump'a, ABD'nin, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile diğer bazı silahları geri çekeceği iddiaları da soruldu.

Bu konuda kesin bir yorumda bulunmak istemediğini kaydeden Trump, "Ama bir şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Orta Doğu'da ve başka bölgelerde birçok adım atıyoruz." yorumunda bulundu.

Dünyadaki en güçlü orduya sahip olduklarını belirten Trump, "Çok varlıkları hiçbir karşılık almadan koruyorduk. Bu ülkelerin bize yardım etmesini istedik." diye konuştu.

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