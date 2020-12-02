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Koronavirüs Türk profesörün aşısı İngilterede onaylandı
DÜNYA

Türk profesörün aşısı İngiltere'de onaylandı

İngiltere, koronavirüe karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı. Aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde mevcut olacağı belirtildi. Yetkililer, öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını onayladığını ve önümüzdeki haftadan itibaren ülke genelinde kullanılacağını açıkladı.

Ülke genelinde kullanıma sunulacak

İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Ajansı (MHRA) tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

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Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.


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