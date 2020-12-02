Türk profesörün aşısı İngiltere'de onaylandı

İngiltere, koronavirüe karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı. Aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde mevcut olacağı belirtildi. Yetkililer, öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.
İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını onayladığını ve önümüzdeki haftadan itibaren ülke genelinde kullanılacağını açıkladı.
Ülke genelinde kullanıma sunulacak
İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Ajansı (MHRA) tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak" ifadeleri kullanıldı.