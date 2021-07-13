Koronavirüs Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak Tunusa uçak dolusu tıbbı yardım
TÜRKİYE

Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Tunus'a uçak dolusu tıbbı yardım

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana onlarca ülkeye yardımda bulunan Türkiye'den bugün de Ankara Etimesgut havaalanından kalkış yapan askeri kargo uçağı Tunus'a tıbbi yardımları ulaştırmak için havalandı. Malzemelerin arasında koronavirüs aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldiven yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Tunusa uçak dolusu tıbbı yardım
Ankara Etimesgut havaalanından kalkış yapan askeri kargo uçağı Tunus'a tıbbi yardımları ulaştırmak için havalandı.

Türkiye'nin Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Erdoğan'ın talimatıyla havalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldivenler, Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.

  • Tunus'un Kartaca Uluslararası Havalimanı'na hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığının forsu yer aldı.

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