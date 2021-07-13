Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Tunus'a uçak dolusu tıbbı yardım Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana onlarca ülkeye yardımda bulunan Türkiye'den bugün de Ankara Etimesgut havaalanından kalkış yapan askeri kargo uçağı Tunus'a tıbbi yardımları ulaştırmak için havalandı. Malzemelerin arasında koronavirüs aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldiven yer alıyor.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2021, 10:40 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2021, 10:51 AA